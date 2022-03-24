Обои, шестилитровая пластиковая бутылка и обычная веревка помогли российским военнослужащим в Мариуполе наладить снабжение и выжить в плотном кольце войск противника, рассказал основатель донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он пояснил, что бойцы оказались отрезанными от открытого пространства на расстояние в 150 метров, но сумели проявить смекалку и найти выход из безвыходного положения.

Один из них, рискуя собственной жизнью, сумел перебросить веревку на «большую землю». Затем оттуда в пластиковой бутылке переправлялись продукты питания и боеприпасы. На обоях составляли списки необходимого.

Ходаковский рассказал, что из получаемых продуктов бойцы многое отдавали представителям гражданского населения, скрывающимся от взрывов в подвале. Также они вывели мирных жителей в безопасное место, когда окружение было прорвано.