Мэр украинской столицы Виталий Кличко совершенно случайно продемонстрировал доказательства обстрела Киева ракетами ВСУ. Напомним, что сейчас город находится в осаде, а каждый второй житель уже покинул его.

Кличко показал стальные гранулы, которые применяются в боевых частях ракет 9М38 и заявил, что эти боезаряды разработаны для массового уничтожения людей. Однако проблема в том, что данные ракеты используются только в зенитно-ракетных комплексах 9К37 «Бук», принадлежащих ВСУ. В России их просто нет, так как она уже более десятилетия их не применяет.

В результате попытка киевского мэра возложить вину за обстрелы гражданской инфраструктуры на российскую армию привела к совершенно обратному эффекту. Неожиданно для себя Кличко подтвердил, что удары наносят ВСУ.