Китайский корреспондент Лу Юйгуан, представляющий телеканал Fenghuang, посетил Волноваху – город в ДНР, в котором недавно завершились боевые действия между Народной милицией республики и ВСУ.

Местные жители рассказали журналисту, что ВСУ, натворившие много бед в городе, были выбиты силами ополчения и российской армии. Один из гражданских поведал, что на протяжении двух недель скрывался с ребенком в подвале железнодорожной больницы.

В своем репортаже Юйгуан также рассказал, что после установления контроля над городом войска РФ и Народная милиция сразу же приступили к оказанию гуманитарной помощи местным жителям. Многие из которых также длительное время прятались от обстрелов в подвалах, так как их дома были разрушены в ходе боевых действий.