читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский корреспондент Лу Юйгуан, представляющий телеканал Fenghuang, посетил Волноваху – город в ДНР, в котором недавно завершились боевые действия между Народной милицией республики и ВСУ.

Местные жители рассказали журналисту, что ВСУ, натворившие много бед в городе, были выбиты силами ополчения и российской армии. Один из гражданских поведал, что на протяжении двух недель скрывался с ребенком в подвале железнодорожной больницы.

В своем репортаже Юйгуан также рассказал, что после установления контроля над городом войска РФ и Народная милиция сразу же приступили к оказанию гуманитарной помощи местным жителям. Многие из которых также длительное время прятались от обстрелов в подвалах, так как их дома были разрушены в ходе боевых действий.

Вам может понравиться

РХБЗ: США поддерживали на Украине проект, замаскированный под естественные вспышки заболеваний

Соединенные Штаты финансировали проект украинского Минобороны по изучению возбудителей таких опасных заболеваний, как лептоспироз, хантавирусы, Конго-крымская геморрагическая лихорадка и прочие. Вспышки этих болезней были замаскированы под естественные, чтобы скрыть факт

Горсовет Мариуполя: По гуманитарному коридору из города выехало 2000 машин с мирными гражданами

К 15:00 по Московскому времени из Мариуполя выехало две тысячи автомобилей с гражданским населением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мариупольский городской совет. В настоящий момент собираются выехать из города

Эксперт из США заявил, что антироссийские санкции вызовут хаос в американской экономике

Представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк считает, что санкции против России приведут к «абсолютному хаосу» в США. Его слова передаёт издание РИА Новости. Специалисту был задан вопрос о том,
  • Анна
  • 16.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |