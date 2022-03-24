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Соединенные Штаты использовали украинских военных в качестве подопытных кроликов, тестируя на них лекарства, которые не получили лицензию в США. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов уточнил, что речь о системе скрининга фармацевтической продукции Deep Drug, которая не была апробирована в Северной Америке.

Кириллов также отметил, что американская компания Scymount, разработавшая эту систему, пыталась цинично продать систему Киеву за большие деньги. И это при том, что добровольцы из украинской армии фактически испытывали ее на себе.

По словам генерал-лейтенанта, Соединенные Штаты постоянно проворачивают подобные операции, так как на территории США работы с подобными системами категорически запрещены на законодательном уровне. На Украине в испытаниях участвовало 4 тысячи человек, из которых, по данным болгарских журналистов, 200 военнослужащих умерло только в лаборатории Харькова. Об остальных центрах, в которых проводилось тестирование, никакой информации нет.

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