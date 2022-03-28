Киевские власти обратились к иностранным журналистам и потребовали не выкладывать в Сеть видеозаписи нанесения ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Они объяснили это тем, что появление роликов в интернете может «повлечь за собой гибель гражданского населения страны».

«Мы настоятельно рекомендуем вам не производить фото- и видеофиксацию и не выкладывать материалы в Сеть. У нас есть гражданское население, у нас могут погибнуть люди от ваших публикаций и прямых эфиров», — сообщила Служба безопасности Украины.

Также журналистов предупредили, что за нарушение данного требования они будут подвергнуты на Украине уголовному преследованию.

Эксперты полагают, что киевский режим просто продолжает продвигать информацию об успехах ВСУ, об отсутствии каких-либо наступательных действий российских войск. Также он хочет донести до жителей страны совершенно несуразную мысль о подготовке НАТО к участию в конфликте. Для этой цели власти сперва запретили любые «непатриотические» программы на ТВ, затем потребовали не разглашать информацию относительно ракетных атак у местных блогеров и журналистов. Теперь они добрались и до иностранных СМИ.