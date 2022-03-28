читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские власти обратились к иностранным журналистам и потребовали не выкладывать в Сеть видеозаписи нанесения ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Они объяснили это тем, что появление роликов в интернете может «повлечь за собой гибель гражданского населения страны».

«Мы настоятельно рекомендуем вам не производить фото- и видеофиксацию и не выкладывать материалы в Сеть. У нас есть гражданское население, у нас могут погибнуть люди от ваших публикаций и прямых эфиров», — сообщила Служба безопасности Украины.

Также журналистов предупредили, что за нарушение данного требования они будут подвергнуты на Украине уголовному преследованию.

Эксперты полагают, что киевский режим просто продолжает продвигать информацию об успехах ВСУ, об отсутствии каких-либо наступательных действий российских войск. Также он хочет донести до жителей страны совершенно несуразную мысль о подготовке НАТО к участию в конфликте. Для этой цели власти сперва запретили любые «непатриотические» программы на ТВ, затем потребовали не разглашать информацию относительно ракетных атак у местных блогеров и журналистов. Теперь они добрались и до иностранных СМИ.

Вам может понравиться

Fox News: Зеленые береты ВС США 8 лет тренировали украинские войска

Американские «зеленые береты» на протяжении 8 лет подряд обучали Вооруженные силы Украины, заявил в эфире телеканала Fox News ветеран спецназа армии США Мартин Мур. Он пояснил, что «зеленые береты» умеют

Медведев: РФ владеет наиболее мощным ядерным потенциалом, но никому не угрожает

Россия владеет самым мощным в мире арсеналом ядерного оружия и стратегических запасов. Поэтому у нее хватит сил дать отпор «оборзевшим недругам», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил,

Глава СНБО Украины Данилов поддержал претензии польского генерала на Калининград

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал высказывание польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможных претензиях Польши на Калининград. Он отметил, что Киев поддерживает эту идею, так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 28 марта – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 28 марта – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 28 марта – небольшой снег, до -1 °C |