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Киев не захотел забирать националистов формирования «Азов» (запрещено в России), которые в настоящий момент находятся в Мариуполе, рассказал глава Национального центра управления обороной Михаил Михинцев.

Он пояснил, что Минобороны РФ предлагало организовать для националистов гуманитарный коридор, чтобы дать им возможность покинуть Мариуполь и выехать на территорию Украины. Сделано это было для того, чтобы спасти от неонацистов мирное население и весь город.

Бойцам формирования гарантировали жизнь, а также безопасный выезд в любую точку Украины. Однако Киев не согласился на это предложение, оставив националистические батальоны в блокаде. Вполне вероятно, что они ему просто не нужны из-за множества военных преступлений.

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