Ни одно ранее подписанное с участием России соглашение не соблюдалось, поэтому Москве не стоит идти на заключение мирного договора с Киевом, уверен политолог Яков Кедми.

Опыт показывает, отметил эксперт, что за подобные соглашения люди в будущем платят своей жизнью, поэтому необходимо хорошо подумать, прежде чем подписывать какие-либо договора. Сейчас идет специальная военная операция и ее имеет смысл довести до логического завершения без каких-либо оговорок и соглашений.

«Любое дипломатическое соглашение, которое будет заключено, не стоит бумаги, на которой оно написано. Никто и ничто соблюдать не будет», – высказал свое мнение политолог.

Он также отметил, что единственный договор, который стал исключением и в точности соблюдался – это СНВ-3.