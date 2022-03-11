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Журналистка из Канады Ева Барлет заявила, что украинская армия использует ту же тактику, что и террористы ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

Она пояснила, что западные СМИ просто рисуют угодную Соединенным Штатам картинку, не рассказывая миру о тех военных преступлениях, которые совершали и продолжают совершать украинские неонацисты. Они терроризируют население страны, среди которого имеются и их соотечественники, однако Западу никто об этом не расскажет.

По словам Барлет, США просто манипулируют западной аудиторией точно так же, как они это делали в Сирии. На Западе никто не знает о разгуле национализма в стране, так как эти данные просто замалчиваются. Вместо них публикуются откровенные фейки.

«Ровно то же самое происходило и в Сирии… в Алеппо. Часто та информация, которая использовалась, восходила напрямую к террористам» – рассказала журналистка.

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