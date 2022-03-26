ВС РФ не только добиваются значительных военных успехов на территории Луганской народной республики, но и занимаются решением проблем безопасности мирных жителей, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Телеграм-аккаунте он опубликовал отчет своего помощника Апты Алаудинова о действиях ВС РФ на Донбассе на протяжении последних дней. Так, в ходе вооруженных столкновений российские войска захватили в плен трех бойцов пехоты, одного снайпера и трех наводчиков артиллерийских орудий.

Также военнослужащие перебросили сто мирных граждан в безопасные районы ЛНР. По словам Кадырова, ВС РФ каждый день открывают все новые гуманитарные коридоры, которые позволяют выводить гражданское население из зон активных боевых действий.

Напомним, что ранее эксперт Игорь Коротченко назвал освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик одной из ключевых целей спецоперации ВС РФ.