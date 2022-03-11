читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в мессенджере «Телеграм» видео, на котором показал бойцов ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району, готовых к отправке на Украину для участия в специальной военной операции.

По словам Кадырова, все они имеют огромный боевой опыт, приобретенный в многочисленных операциях по обезвреживанию и ликвидации бандитских и террористических формирований в горно-лесистой местности.

На записи можно увидеть, как начальник ОМВД Мурад Чалаев от имени бойцов заявляет о готовности принять участие в российской специальной операции.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы чеченского спецназа под руководством Хусейна Межидова захватили хорошо оборудованные позиции украинских националистов.

Вам может понравиться

Песков назвал потенциально опасным сценарием использование Украиной аэродромов за пределами страны

Использование Украиной аэродромов в странах ЕС или НАТО является весьма опасным и нежелательным сценарием, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания польских политиков, которые все же хотят передать

Видео задержания сына и внука Софии Ротару при попытке сбежать с Украины попало в сеть

7 марта в Могилеве-Подольском на границе с Молдавией была задержана группа лиц, пытавшихся с Украины проникнуть в соседнюю страну. Среди них оказались также сын и внук известной певицы Софии Ротару.

Карты Visa и Mastercard не будут работать через приложения на смартфонах

С 10 марта оплата покупок с карт зарубежных платёжных систем станет недоступна в Apple Pay и Google Pay. Соответствующее сообщение сделал Центробанк РФ. При этом самими картами, выпущенными в России,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |