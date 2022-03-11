Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в мессенджере «Телеграм» видео, на котором показал бойцов ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району, готовых к отправке на Украину для участия в специальной военной операции.

По словам Кадырова, все они имеют огромный боевой опыт, приобретенный в многочисленных операциях по обезвреживанию и ликвидации бандитских и террористических формирований в горно-лесистой местности.

На записи можно увидеть, как начальник ОМВД Мурад Чалаев от имени бойцов заявляет о готовности принять участие в российской специальной операции.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы чеченского спецназа под руководством Хусейна Межидова захватили хорошо оборудованные позиции украинских националистов.