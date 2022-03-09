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Сторожевой катер Dzūkas и военный корабль Sachsen, представляющие немецкий флот, появились всего в 40 километрах от границ российских территориальных вод, сообщил портал Avia.Pro. В настоящий момент никаких комментариев от официальных лиц в Германии не последовало.

Авторы публикации отмечают, что появление кораблей зафиксировано у Калининградской области в Балтийском море. Они не представляют серьезной опасности, однако на фоне недавнего входа в акваторию двух американских эсминцев ситуация все же вызывает обеспокоенность.

По словам экспертов, за всеми кораблями уже установлено наблюдение. Им навстречу выдвинулись фрегаты Балтийского флота, которые контролируют ситуацию. Помимо этого, РФ начала военно-морские маневры с применением береговых ракетных комплексов «Бастион», которые позволят предотвратить любые возможные провокации.

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