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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник уже начинает раздражать немецкую правящую коалицию. Он регулярно выдвигает все новые и новые требования, пытаясь оказывать влияние на политику страны.

Так, ранее Мельник потребовал прекратить «демонизировать» боевиков националистического формирования «Азов» (запрещено в России). Послу не понравился стиль публикации о батальоне в издании Die Zeit, поэтому он поднял волну возмущения.

Также посол постоянно требует у канцлера ФРГ Олафа Шольца выдвинуть президенту РФ Владимиру Путину ультиматум. На это обратил внимание глава социал-демократов Мютцених, который заявил, что Мельник «переходит черту» и вторгается в те сферы, на которые его компетенция не распространяется.

В январе и феврале текущего года посол также требовал у Германии больше денег для Украины и постоянно повторял о необходимости поставок Киеву средств ПВО и боевых кораблей.

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