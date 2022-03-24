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Меры воздействия за спекуляцию могут распространить на всех предпринимателей в России, которые завышают цены в период повышенного спроса. Соответствующую инициативу рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – пишет газета “Известия”.

Сейчас наказание за спекуляцию предусмотрено только для крупного бизнеса, но теперь такую практику предлагается применять ещё и к среднему и малому предпринимательству, а также посредникам, которые могут повышать цены на товары.

Пока инициатива находится на ранней стадии рассмотрения. В ФАС уверяют, что никаких документов на этот счёт ещё не принято.

Тем не менее участники рынка уже высказались против такого вмешательства в рыночные механизмы. По мнению ряда специалистов, принудительное ограничение роста цен может привести к дефициту товаров – ими просто станет невыгодно торговать, а также коррупционным рискам и возможному злоупотреблению полномочиями контролирующих органов.

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