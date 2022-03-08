Когда наблюдается снижение курса рубля, очень важно сохранять рассудительность, уверена психолог и инвестор Ксения Аверс. Она дала несколько рекомендаций по грамотному ведению собственного бюджета.

По словам Аверс, которые передает издание «Известия», первым делом нужно выяснить, какие расходы были лишними и сократить их до минимума. Кроме того, нет никакого смысла бросаться скупать бытовую технику. Если средства позволяют, лучше приобрести недвижимость. В противном случае имеет смысл вкладываться в облигации или самообразование.

Не согласен с ней инвестиционный стратег Сергей Суверов, представляющий УК «Ари Капитал». Он пояснил, что бытовая техника может на некоторое время исчезнуть из России полностью либо подорожать до 40 процентов. Поэтому если ранее были планы по ее приобретению, их необходимо реализовать прямо сейчас.

Глава компании «Содействие» Алексей Лашко порекомендовал правильно оценивать свои финансовые возможности и внимательно следить за расходами, сокращая траты на различные излишества. Также он посоветовал до минимума сократить кредитную нагрузку.