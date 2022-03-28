Наказания за ввоз в Россию ряда товаров без разрешения их производителя могут отменить. Соответствующий проект постановления уже подготовил Минпромторг – пишет газета “Известия”.

Ранее так называемый “серый импорт” предложила узаконить Федеральная антимонопольная служба, а также руководство крупного интернет-магазина Wildberries.

Сейчас многие товары могут ввозить в страну только авторизованные производителем дилеры и дистрибьюторы. Другой импортёр, который ввезёт такие товары без соответствующего разрешения, должен заплатить штраф до 5 миллионов рублей и уничтожить товары. Сейчас от этого предлагается отказаться для “насыщения потребительского рынка”.

При параллельном импорте в ввозе товаров в страну кроме официальных дилеров участвуют любые предприниматели. Закупая за границей товар, они могут устанавливать на него любую цену.

Что именно разрешат ввозить по схеме “серого импорта” пока не уточняется. Перечень товаров ещё определяется.