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На фоне нестабильной экономической ситуации и специальной военной операции на Украине мошенники, промышляющие в Интернете, стали применять новые уловки. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на экспертов информационной безопасности.

В основном, речь идёт о создании так называемых фишинговых сайтов. На них злоумышленники предлагают купить технику известных западных брендов, которая или не поставляется сейчас в Россию, или стоит больших денег. В этом случае злоумышленники предлагают её по более низкой цене, что уж должно внушать подозрение, говорят специалисты.

Кроме этого, мошенники создают сайты, где обещают посредничество при оплате западных подписочных сервисов вроде Amazon Prime или YouTube Premium, а также в покупке иностранной валюты по курсам ниже рыночного. Как правило, говорят специалисты, после получения денег мошенники просто перестают выходить на связь, а обещанные услуги так и не оказывают.

В других случаях злоумышленники через фишинговые сайты собирают данные о банковских картах доверчивых граждан. В дальнейшем их могут использовать для мошеннических схем.

Специалисты также советуют обращать внимание на услуги по установке и настройки VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки сайтов. Эксперты уверяют, что в отдельных случаях на мобильные телефоны граждан могут установить вредоносное ПО, которое будет отправлять персональные данные пользователей злоумышленникам.

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