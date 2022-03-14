Из-за ограничений авиасообщения между Россией и европейскими странами, клинические исследования новых зарубежных медикаментов оказались под вопросом. Об этом пишут “Известия”.

Сейчас, чтобы провести в России клинические испытание своего препарата и получить на него разрешение, зарубежный производитель лекарства должен привести его в страну.

Кроме этого он должен доставить расходные материалы, а после проведения всех необходимых тестов, в свою центральную лабораторию производитель медикамента должен забрать биологические образцы участников исследований. Но как всё это делать в условиях, когда самолёты между странами не летают – непонятно. Биообразацы, как правило, должны доставляться в кратчайшие сроки, что уже отметает использование наземного транспорта.

Как пишут “Известия” со ссылкой на специалистов, проблему могло бы решить создание собственной системы научных изысканий, независимой от европейской. Но на это уйдёт минимум несколько лет.

Издание отмечает, что несмотря на сложности с исследованием зарубежных препаратов, геополитическая ситуация почти никак не отразились на изучении отечественных лекарств. Здесь всё работает в штатном режиме.