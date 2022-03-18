В правительстве России готовятся внести изменения в законодательство, которые позволят облегчить оплату для населения установку счётчиков в квартирах. Приборы учёта холодной и горячей воды, электричества и теплопотребления предлагается разрешить устанавливать в рассрочку. Соответствующие нормативные акты уже разработаны в правительстве. Их должны окончательно утвердить в конце марта, пишут “Известия”.

По словам специалистов, ресурсоснабжающие организации (компании, которые поставляют в дома тепло, воду и электричество) и сейчас могут ставить приборы учёта в рассрочку. Правда, речь идёт об общедомовых приборах, а не те тех, которые находятся в квартирах. Сейчас правило планируют распространить и на них.

Установка нового счётчика, как правило, обходится примерно в 5 тысяч рублей, замена отслужившего своё прибора учёта – около 3 тысяч. Эти суммы с принятием изменений, можно будет выплачивать не единовременно.

Кроме этого, в правительстве России предлагают изменить методику начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, сделав её более комфортной для граждан.