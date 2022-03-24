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Сложная и нестабильная экономическая ситуация в стране повлияла на потребительские предпочтения россиян. Эксперты зафиксировали возросший рост спроса на камеры видеонаблюдения. Об этом пишет газета “Известия”.

По некоторым данным, рост продаж в рознице систем видеонаблюдения составил 1,5-2 раза. Повышенный спрос начали регистрировать с начала марта. Так, в компании “Мегафон” заявили об увеличении продаж камер видеонаблюдения почти на 130% в этом месяцев.

По мнению экспертов, спрос на системы видеонаблюдения сейчас можно объяснить тем, что граждане в условиях экономической неопределённости стараются обезопасить себя. Многие, например, сняли сбережения с банковских счетов и хранят их в виде наличный денег у себя дома. Кроме того, приближается дачный сезон и у россиян появилось желание пристальнее следить за тем, что происходит у них на участках.

Системами видеонаблюдения закупаются не только рядовые граждане, но и владельцы бизнеса. Им камеры необходимы для лучшего контроля над ситуацией в торговых залах и офисах, чтобы пресекать воровство.

Аналитики полагают, что цены на камеры видеонаблюдения вырастут не слишком резко в ближайшее время – многие из них только собираются в Китае, а разрабатываются и проектируются в России.

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