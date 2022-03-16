На фоне ухода западных стриминговых сервисов и ограничений для граждан страны, которые вводят зарубежные интернет-магазины, появились идеи разрешить россиянам использовать “пиратский” контент. Соответствующее предложение в правительство России направила организация “Общественная потребительская инициатива”. Об этом пишет газета “Известия”.

По словам руководителя организации Олега Павлова, россияне столкнулись с тем, что оплаченные ими подписки на сервисы не работают и деньги платформодержатели не возвращают. А иностранные компании, специализирующиеся на выпуске и продвижении музыки, кино и видеоигр, не только закрыли для россиян свои магазины, но препятствуют в том числе российским организациям распространять их продукцию в стране.

Павлов называл такое поведение западных компаний “культурным шантажом” и попросил правительство в своём письме к премьеру Михаилу Мишустину разрешить россиянам бесплатно пользоваться иностранными кино, музыкой видеоиграми.

Тема “пиратства” уже появлялась ранее. СМИ утверждали, что сейчас власти страны рассматривают возможность отменить ответственность за использование пиратского программного обеспечения, аналогов которому нет в России и которое теперь недоступно российским пользователям из-за санкций.