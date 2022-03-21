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На фоне экономических санкций и запреты на банковские переводы из России активизировались мошенники. Они стали предлагать услуги по “обходу” ограничений для платёжных систем Visa или Mastercard. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на экспертов в области IT-безопасности.

Схема, по которой действуют злоумышленники простая. Через сайт в Интернете или страницы в соцсетях они предлагают доверчивым гражданам или оформить карты указанных платёжных систем, которыми можно расплачиваться за границей (сейчас такие операции провести нельзя), или предлагают помощь в проведении платежа в зарубежный интернет-магазин.

Если “жертва” попалась на крючок, ей сообщают о необходимости перевести деньги на специальный счёт, а также выслать персональные данные якобы для оформления банковской карты. Как только деньги получены, мошенники исчезают и больше не выходят на связь.

Специалисты предупреждают, что откликаясь на сомнительные объявления мошенников гражданин может не просто потерять свои сбережения, но и “засветить” персональные данные, которые затем могут быть использованы для противоправных целей.

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