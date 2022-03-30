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Правительство России рассматривает варианты повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Вероятно, их проиндексируют на уровень инфляции. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, варианты индексации рассматриваются разные, но на какой именно процент готовится повышение, пока непонятно. Обновлённых официальных прогнозных данных по инфляции нет – сейчас она указывается в районе 6%. Между тем по данным Минэкономразвития РФ, с середины марта она уже составила более 14%, а в годовом выражении может быть и все 20%. Такой прогноз дают некоторые эксперты.

Между тем, “Известия” указывают, что в случае индексации МРОТ может повысится до 14,5 тысяч рублей (сейчас он составляет 13,8 тысяч рублей), а прожиточный минимум – до 13,3 тысяч рублей (сейчас он равен 11,9 тысячам рублей).

Примеры, когда в России происходила индексация на фактический уровень инфляции, в последнее время имеются. В этом году, к примеру, после поручения президента Владимира Путина были проиндексированы пенсии на 8,6%, хотя изначально повышение составило всего чуть больше 5%.

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