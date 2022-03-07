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Альберт Батль, занимающий пост заммэра Барселоны, рассказал изданию La Vanguardia о своих воспоминаниях 1992 года, когда молодой Владимир Путин приезжал в Испанию.

В тот год делегация из России приехала в Барселону, чтобы наладить связи с самыми крупными российскими городами. В состав делегации входили мэр Санкт-Петербурга – Анатолий Собчак, Игорь Сечин, а также Владимир Путин.

Во время той поездки нынешнему президенту России было всего лишь 39 лет. Мэр северной столицы решил включить его в состав делегации для поездки в Барселону после его выхода из агентов КГБ в Восточной Германии.

Принимающая сторона отметила на тот момент, что ботинки Анатолия Собчака были с дыркой. Российская делегация при посещении торгового центра выбирала обувь, в ответ испанские дипломаты сделали предложение подарить Собчаку новые ботинки.

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