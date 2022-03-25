Советская бронированная техника «странно выглядит» у Бранденбургских ворот и у Рейхстага. Поэтому ее нужно незамедлительно убрать, написал в своем блоге в издании Freie Welt журналист Вольфганг Хебольд.

Он отметил, что советские солдаты, которые погибли во время Второй мировой войны, достойны всевозможных почестей. Но танки Т-34, которые до сих пор стоят у Рейхстага, являются символом покорности Германии перед русскими, поэтому их надлежит как можно скорее убрать.

Такие боевые машины для одних европейцев являются символом победы во Второй мировой, а вот другие хорошо помнят их по участию в подавлении протестов в нескольких странах континента. Российская спецоперация на Украине, по мнению Хебольда, является хорошим поводом навсегда избавиться как от этих танков, так и от прошлого, связанного с Советским Союзом.