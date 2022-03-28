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Китай занимает нейтральную позицию по отношению к спецоперации РФ на Украине и не намерен поддаваться угрозам и давлению со стороны Соединенных Штатов. Несмотря на свой нейтралитет, Пекин отлично понимает, что иногда необходимы крайние меры для отстаивания справедливости, пишет издание Baijiahao.

В Китае отлично знают, какие именно причины побудили Россию пойти таким путем, поэтому Москве не стоит волноваться, что он присоединится к коллективному Западу и поддержит его в санкциях и антироссийских действиях.

Авторы, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, также отмечают, что сотрудничество с Соединенными Штатами – это совсем не то, чего хочет Китай. Он прекрасно знает повадки Вашингтона. Сперва США уговаривали Пекин присоединиться к санкциям, но когда он отказался, стали угрожать рестрикциями и изоляцией, что вполне в их духе. Америка всегда действует только шантажом и угрозами только в своих интересах, поэтому КНР не собирается плясать под ее дудку.

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