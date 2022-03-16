Экономические ограничения, введённые против России, отражаются и на жителях стран Евросоюза. Так, без зарплаты остались сотрудники двух предприятий в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности заработную плату не получили почти 2,5 тысячи человек в городах Слатина и Решица. Все они трудятся в компании TMK Artrom, которая занимает трубопрокатом. Предприятие принадлежит российской Трубной металлургической компании.

В сообщении отмечается, что на счетах головной российской компании деньги на выплату заработной платы сотрудникам заводов есть. Однако банковские счета были блокированы из-за санкций, которые западные страны ввели против России из-за специальной военной операции в Донбассе.

Сейчас российская компания просто не может перечислить в Румынию деньги. Кроме выплаты зарплат возникли проблемы и с оплатой электроэнергии, которая используется в производственном процессе на заводах.

Западные страны стали вводить новые экономические ограничения в отношении России с 24 февраля. В экономике санкции коснулись банковской сферы, международной торговли, фондового рынка и так далее.