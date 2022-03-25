Итальянские пользователи социальных сетей нашли способ поддержать российского президента Владимира Путина. Издание The Post Internazionale. Рассказывает об организованном ними оригинальном флешмобе.

Итальянцы предлагают всем, кто поддерживает Россию, потреблять как можно больше газа, включая дома отопление на всю мощь либо чаще устраивая готовку еды на газовых плитах. Это, по их словам, вынудит власти страны покупать у РФ больше голубого топлива, передает РИА Новости.

«Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным», – пишут в социальных сетях участники флешмоба.

Напомним, что Европа предпринимает меры для избавления от газовой зависимости. Граждан стран ЕС призывают медленнее ездить по дорогам на личных авто, а также убавлять температуру отопления в домах.