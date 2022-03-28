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Запад полностью утратил связь в реальностью, заявил журналист из Италии Джорджио Бьянки, который посетил Мариуполь. В своем обращении к итальянскому лидеру Серджо Маттарелле он сообщил, что Россия уверенно выигрывает и не намерена отступать.

Он также рассказал, что много общался с местными жителями. Подавляющее большинство из них заявляет, что националистические батальоны беспрерывно ведут огонь, поэтому гражданскому населению приходится неделями сидеть в подвалах.

Также Бьянки обрушил лавину критики на весь коллективный Запад за вводимые против России санкции. Он отметил, что США и НАТО постоянно говорят об ущемлении демократии на Украине, однако эта страна давно не является демократичной. Еще в 2014 году, когда состоялся неонацистский переворот Киев отменил демократию. А действующий президент страны делает лживые заявления и дает обещания, которые никогда не выполнит.

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