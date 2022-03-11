Бразильский политолог Лукас Лейрос заявил, что документы, подтверждающие планы Киева устроить настоящий геноцид на Донбассе, полностью оправдывают военную спецоперацию, проводимую Россией. Он напомнил, что эти данные были обнаружены российской разведкой 9 марта.

Документы подтверждают, что Киев готовил так называемую «Операцию Объединенных сил на Донбассе». Причем несмотря на тождественность названия с уже проводимой ООС, суть ее совсем в другом. Планировалось объединить ВСУ и националистические силы для уничтожения русскоязычного населения в регионе и провести масштабную зачистку.

По словам Лейроса, Россия своевременно раскрыла эти планы и начала свою военную спецоперацию. Действия националистов могли привести к ужасным последствиям, поэтому в качестве одной из целей заявлена денацификация Украины. РФ вовремя предотвратила крупномасштабное наступление, планы которого теперь подтверждены документально. Поэтому хоть Запад сейчас и не готов менять свою точку зрения, он обязательно сделает это под давлением фактов.