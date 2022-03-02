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Фонд развития гражданского общества выяснил, в каких регионах населению проще расплачиваться с кредитами. Рейтинг возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в лидеры также попали Магаданская и Сахалинская области – пишут “Известия”.

В исследовании эксперты использовали открытые данные Федеральной службы статистики и Центробанка за 2021 год. Свои выводы специалисты основывали на нескольких показателях. Это размер кредита на душу населения, уровень зарплат, стоимость базовых продуктов и услуг, а также “показатель закредитованности”. Последний указывает, насколько человеку сложно оплачивать ежедневные нужды из-за обязательств по кредитам.

В материалах исследования отмечается, что в число “благополучных кредитных” регионов вошли 35 субъектов Российской Федерации. Среди них Санкт-Петербург, Крым, Кемеровская область и другие.

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