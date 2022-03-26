Китайские журналисты снова вспомнили высказывание французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО после саммита Североатлантического альянса. На нем представители США раскритиковали Китай и обвинили его в помощи России путем распространения недостоверной информации.

Издание «Хуаньцю шибао» напомнило Соединенным Штатам и Альянсу, что Китай последователен в своем мнении о ситуации на Украине и выступает за мир во всем мире. Справедливую позицию по отношению к конфликту высказывает не только Пекин, но и две трети других стран планеты. Однако НАТО особо выделяет Китай и обозначает его, как главного противника.

По мнению экспертов, сейчас «мозг НАТО» живет лишь за счет русофобии, однако ее уровень стремительно снижается. Поэтому Альянсу экстренно потребовался новый «аппарат ИВЛ», в качестве которого выбран Китай. Именно он должен теперь подпитывать «уже мертвый мозг», отметили журналисты.