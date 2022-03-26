читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские журналисты снова вспомнили высказывание французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО после саммита Североатлантического альянса. На нем представители США раскритиковали Китай и обвинили его в помощи России путем распространения недостоверной информации.

Издание «Хуаньцю шибао» напомнило Соединенным Штатам и Альянсу, что Китай последователен в своем мнении о ситуации на Украине и выступает за мир во всем мире. Справедливую позицию по отношению к конфликту высказывает не только Пекин, но и две трети других стран планеты. Однако НАТО особо выделяет Китай и обозначает его, как главного противника.

По мнению экспертов, сейчас «мозг НАТО» живет лишь за счет русофобии, однако ее уровень стремительно снижается. Поэтому Альянсу экстренно потребовался новый «аппарат ИВЛ», в качестве которого выбран Китай. Именно он должен теперь подпитывать «уже мертвый мозг», отметили журналисты.

Вам может понравиться

Мэр Купянска заявил, что СБУ похитила его 20-летнюю дочь

Мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора, которого власти страны обвиняют в сдаче населенного пункта, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что СБУ похитила его дочь и не сообщает,

Эксперт Норин: Затяжной конфликт на Украине спровоцирует гуманитарный кризис во всем мире

Конфликт на Украине может стать причиной для начала Третьей мировой войны, а также спровоцировать серьезную гуманитарную катастрофу. Поэтому Киеву стоит как можно скорее подписывать мирный договор, а не тянуть время,

Мединский: Заключение договора с Украиной без ключевых для России позиций маловероятно

Мирный договор с Киевом не будет подписан без демилитаризации и денацификации Украины. Также одним из ключевых требований является признание воссоединения Крыма с Россией и независимости республик Донбасса, заявил Владимир Мединский,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 26 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C |