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Минцифры РФ восстановило работу сайтов ряда госорганов, которые подверглись хакерской атаке. На них некоторое время демонстрировался “некорректный контент”, заявили в ведомстве.

Хакерской атаке подверглась система государственного мониторинга Минэкономразвития. Специалисты заявили, что напрямую взломать сайты госорганов непросто, поэтому злоумышленники использую другой путь. Они взламывают сторонний виджет, через который идёт демонстрация определённого контента с внешнего ресурса на сайт  и заменяют его. Так произошло и в этот раз.

В Минцифры подчеркнули, что после того, как контент от хакеров появился на страница сайтах госорганов, проблему оперативно решили – на российские госсайты хакерские атаки идут постоянно.

В ведомстве отдельно указали, что в результате кибератаки персональные данные пользователей не пострадали. “Они по-прежнему под надёжной защитой”, рассказали в Минцифры.

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