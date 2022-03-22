Иностранным компаниям, которые продолжают свою деятельность в России, начала угрожать группировка хакеров, называющая себя Anonymous. Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Twitter.

Хакеры призывают компании, которые не стали уходить с российского рынка, всё-таки сделать это. В противном случае они станут новой целью группировки. На принятие решения Anonymous дали компаниям двое суток. К своему сообщению авторы прикрепили логотипы ряда зарубежных компаний, по всей видимости намекая на то, против кого могут начаться хакерские атаки. Среди таких компаний Burger King, Raiffeisen Bank, Patreon и другие.

Группировка Anonymous ранее заявляла через аккаунт в Twitter, что объявляет кибервойну России. Хакеры известны тем, что устраивают DDoS-атаки, парализуя работу сайтов, взламывают почтовые сервера, получая получают доступ к перепискам, а также “ломают” аккаунты политиков в социальных сетях.