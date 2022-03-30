В истории криптовалют произошел самый крупнейший взлом. Сеть Ethereum Ronin, на основе которой функционирует игра Axie Infinity, взломана хакерами. Злоумышленниками были похищены более 600 миллионов долларов.

Для получения контроля над сетью хакер скомпрометировал четыре собственных узла валидатора и один контролируемый сторонней Axie DAO.

Как только был получен контроль над сетью, мошенники сразу сняли средства на сумму более 613 млн долларов США. Для перевода использовались две транзакции. Криптокошелёк хакера уже обнаружен. Основная часть похищенных средств находится на его криптовалютных счетах. Разработчики уже связалась с правоохранительными органами.

По сообщению технического директора Komodo Кадана Штадельманна, после появления новости о взломе цена валюты Ronin упала на 26%.