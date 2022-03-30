читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В истории криптовалют произошел самый крупнейший взлом. Сеть Ethereum Ronin, на основе которой функционирует игра Axie Infinity, взломана хакерами. Злоумышленниками были похищены более 600 миллионов долларов.

Для получения контроля над сетью хакер скомпрометировал четыре собственных узла валидатора и один контролируемый сторонней Axie DAO.

Как только был получен контроль над сетью, мошенники сразу сняли средства на сумму более 613 млн долларов США. Для перевода использовались две транзакции. Криптокошелёк хакера уже обнаружен. Основная часть похищенных средств находится на его криптовалютных счетах. Разработчики уже связалась с правоохранительными органами.

По сообщению технического директора Komodo Кадана Штадельманна, после появления новости о взломе цена валюты Ronin упала на 26%.

Вам может понравиться

Sky News: рост цен на газ и продукты вызывает беспокойство у жителей Великобритании

Уверенности в завтрашнем дне у жителей Великобритании стало меньше. Ежедневно они вынуждены выбирать между платой за отопление своих домов или платой за еду. Чтобы оплатить и то, и другое у

В DHL объяснили использование автомобилей компании украинскими военными

В пресс-службе транспортной компании Deutsche Post DHL Group объяснили использование своих автомобилей украинскими военными. Как отмечается, некоторое время назад в Сети появились фотографии, демонстрирующие, что автомобили компании используются во время
  • Анна
  • 28.03.2022
  • читать 1 минуту

Financial Times: США планируют лишить Россию возможности приобретать за рубежом запчасти для военной техники

США планируют усилить санкционные меры в отношении России. Теперь они хотят ограничить возможности Москвы закупать запчасти для военных нужд за границей. Подробности передает РИА Новости. Основной целью американцев являются “ключевые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 16 °C |