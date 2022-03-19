Китайское издание «Гуаньча» рассказало о предупреждении Пекина со стороны Соединенных Штатов за поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Публикация привлекла внимание пользователей, которые высказали возмущение действиями США, передает издание NVL.

«Председатель Си, спасибо за ваш тяжелый труд! Почти два часа слушать бредни сумасшедшего старика – это требует немалых усилий», – прокомментировал телефонные переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

Еще один комментатор написал, что подлость США не знает границ. Мало того, что они хотят «затянуть Китай под воду», да еще и используют «новую шахматную фигуру – Владимира Зеленского», чтобы «построить» весь мир.

«CNN уже опубликовали новость с заголовком: «Мы надеемся, что Китай и США вместе встанут на правильную сторону истории». Позвольте сказать вам кое-что: Соединенные Штаты изначально находились не на той стороне истории», – отметил китайский пользователь Сети.