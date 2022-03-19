Вашингтон давит на Китай, желая поссорить его с Россией из-за специальной военной операции на Украине, пишет издание Global Times. Авторы отмечают, что подобные попытки являются со стороны Соединенных Штатов «злым трюком».

Также эксперты заявляют, что США требуют от Китая оказать воздействие на Москву, чтобы остановить кризис на Украине. Однако заниматься этим должен Вашингтон, а не Пекин. Именно Соединенные Штаты своей агрессивной политикой расширения на восток спровоцировали гнев РФ и тем самым разожгли конфликт.

По словам авторов публикации, для России решение о спецоперации стало «вопросом жизни и смерти». Она является независимым государством, поэтому Китай никак не может повлиять на те решения, которые принимает Москва.