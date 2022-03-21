Итальянская рок-группа Maneskin не приедет с концертами в Россию. Артисты отменили все свои запланированные выступления. Запись об этом появилась на страницах в социальных сетях группы.

Победители “Евровидения – 2021” изначально должны были выступать в Санкт-Петербурге и в Москве. Однако оба концерта, которые были приурочены к мировому туру группы, не состоятся. Музыканты объяснили отмену концертов своей позицией по поводу ситуации на Украине.

Сообщается, что все перенесённые концерты Maneskin отыграет в Соединённых Штатах Америки и Европе. Продажа билетов на выступления группы должна стартовать на этой неделе. Купленные ранее билеты на отменённые концерты придётся сдать.

Рок-группа из Италии не первая, заявившая о том, что пересматривает свой график гастролей в связи с геополитической ситуацией. Ранее от концертов в России отказались группы Slipknot, Placebo, артисты Игги Поп, Тилль Линдеманн и другие.