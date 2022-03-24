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Российская спецоперация на Украине стала причиной появления разногласий между Соединенными Штатами и Европой. Каждая из этих сторон преследует собственные цели, которые сложно привести к общему знаменателю, пишет китайское издание Global Times.

Европе необходима безопасность и стабильность на континенте, поэтому она выступает за прекращение огня на Украине и подписание мирного соглашения. Соединенные Штаты, напротив, рады затянуть конфликт на длительный период.

Вашингтон, который и разжег кризис на Украине, продолжает делать громкие заявления о борьбе за демократию, но на самом деле его целью является удержать гегемонию. И еще сильнее подчинить себе ЕС. Именно для этого он продолжает сыпать новыми санкциями против РФ, которые сильно бьют по Европе, а также накачивать Киев оружием, чтобы конфликт длился как можно дольше.

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