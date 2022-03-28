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Соединенные Штаты угрожают санкционными мерами банкам компаниям Китая, однако Пекин спокойно взирает на эту суету. Он не собирается поддаваться на откровенный шантаж и давление со стороны Вашингтона, пишет издание Global Times.

Главная цель Соединенных Штатов – не дать Китаю помочь России уменьшить негативный эффект от западных санкций. Именно поэтому они пытаются давить на финансовые учреждения и компании. К примеру, советник Белого дома Джейк Салливан уже заявил, что страны G7 намерены задуматься о мерах, не позволяющих РФ обходить рестрикции.

Кроме того, глава Минторга США Джина Раймондо заявила, что если КНР продолжит отправлять России полупроводники, ей перестанут поставлять программное обеспечение. Это серьезная угроза, но Китай успешно игнорировал подобные действия Соединенных Штатов все последние годы и готов справиться с ними сейчас, уверены авторы публикации.

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