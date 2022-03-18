Действия НАТО против России являются настоящим безумием и очень напоминают суицид, заявил экс-депутат британского парламента Джордж Галлоуэй. В издании Global Times он пояснил, что с негативными последствиями нынешней политики блока придется справляться гражданам Европы и Соединенных Штатов.

США, по словам Галлоуэя, демонстрируют, что собираются бороться с Россией до последней капли крови. Причем не своей, а украинской. Также бывший парламентарий отметил, что не исключено, что воевать они намерены до последней капли европейской крови.

Помимо этого, Галлоуэй уверен, что приближающийся энергетический кризис, который разразиться на всем европейском континенте, совершенно не смущает Соединенные Штаты. Они будут игнорировать его до последнего, продолжая свою войну против РФ.