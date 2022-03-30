Евросоюз в очередной раз бездумно подставил сам себя, так как пошел на поводу у США и ввел санкции против России. Соединенные Штаты своим давлением на ЕС подставили его и теперь от экономического кризиса вполне могут пострадать простые европейцы, пишет китайский портал Global Times.

Авторы публикации считают, что проблемы у ЕС начнутся из-за требования России платить за поставки газа рублями. Представители стран «Большой семерки» уже сделали заявление, что не собираются этого делать, но оно ничем не подкреплено. Германия и другие государства объединенной Европы нуждаются в голубом топливе из РФ и будут вынуждены либо соглашаться с условиями Москвы, либо отменять те незаконные односторонние рестрикции, которые ввели против нее.

Китайские эксперты отмечают, что санкции против РФ на самом деле нанесли мощный удар по мировой финансовой и торговой системе. Которая еще долго будет преодолевать негативные последствия таких действий Запада.