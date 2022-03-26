Главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в настоящий момент находятся в Варшаве, где проводят встречу в формате 2+2 с руководителями Госдепа и Пентагона Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. Об этом 26 марта рассказал в соцсетях украинский министр обороны.

Он пояснил, что в ходе встречи обсуждается сотрудничество между Киевом и Вашингтоном в политической и военной сферах. Резников не сообщил никаких подробностей, но пообещал рассказать о них позже.

Напомним, что в пятницу в Польше находился президент США Джо Байден. Он провел встречу с американскими десантниками, которые дислоцируются в восточноевропейской стране и сделал очень странное заявление, заставившее многих подумать, что Соединенные Штаты намереваются ввести на Украину свои войска. Позже представитель Белого дома опроверг подобную возможность.