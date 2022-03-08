Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкционные меры, которые в отношении него ввела Япония. Напомним, что рестрикции, объявленные МИД Страны восходящего Солнца, затронули еще и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, а также Дмитрия Козака и Сергея Кириенко.

«Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя», – прокомментировал персональные санкции Кадыров.

Напомним, что рестрикции против РФ и российских граждан Япония ввела из-за военной спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля и призвана прекратить агрессивные действия киевского режима против Луганской и Донецкой народных республик.