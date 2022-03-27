Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал высказывание польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможных претензиях Польши на Калининград. Он отметил, что Киев поддерживает эту идею, так как она поможет Украине, передает РИА Новости.

Данилов заявил, что Варшава хоть и не на официальном уровне, но уже высказала свои претензии на Калининградскую область. Если эта тема будет развиваться и дальше, она отвлечет Россию от специальной операции на Украине.

«Это нам бы точно помогло», – заявил Данилов.

Напомним, что Скшипчак назвал Калининград «оккупированными с 1945 года территориями» и призвал польские власти заявить претензии на весь регион. Он также отметил, что это «территория Польши».