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Войска Соединенных Штатов не собираются вмешиваться в боевые действия на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он также пояснил, что создание бесполетной зоны над этой страной, которого требует президент Владимир Зеленский, будет означать именно вмешательство в ситуацию.

Остин отметил, что Вашингтон предпринимает все возможные меры, чтобы усилить обороны Украины, поставляет необходимое вооружение. Однако Киеву придется справляться самостоятельно, так как ни США, ни НАТО не намерены вступать в бой.

Напомним, что Киеву помогают не только США, но и Великобритания, и ряд других стран Североатлантического альянса. Так, Франция уже заявила, что собирается представить Украине 300 миллионов Евро на оборонительные цели.

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