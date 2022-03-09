Конфликт на Украине может привести к мировому продовольственному кризису, заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди. Он также отметил, что случится это уже в 2022 году.

Денорманди пояснил, что многие государства в Средиземноморском регионе покупают пшеницу в России и на Украине. Из-за сложившейся сейчас ситуации в этом году поставки могут быть прекращены, что и приведет к серьезной кризисной ситуации.

Также могут значительно вырасти цены на пшеницу, что окажет негативное влияние на стоимость кормов для скота, спровоцирует кризис еще и в животноводческой отрасли.

Денорманди также рассказал, что от российских поставок пшеницы на 70 процентов зависит Турция и на 80% – Руанда, Египет, Киргизия и Катар. Чтобы исключить развитие кризисной ситуации, эти государства, а также Европа должны уже сейчас предпринимать меры, направленные на смягчение негативных последствий конфликта.