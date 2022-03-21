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Германия больше не собирается отправлять оружие на Украину, но продолжит оказывать помощь другими способами. Такое заявление сделала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она пояснила, что в Германии больше не осталось запасов оружия, которое страна могла бы передать Киеву в качестве военной помощи.

«Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», – заявила Ламбрехт.

Напомним, что Германия на протяжении длительного времени отказывалась поставлять Украине оружие. 2 марта она все же передала Киеву партию гранатометов, нарушив собственный принцип не вооружать страны, участвующие в конфликтах. Однако после предупреждения РФ об уничтожении въезжающих на Украину конвоев с оружием ФРГ вновь решила прекратить поставки.

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