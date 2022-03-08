Глава британского МИД Лиз Трасс анонсировала новые санкции Соединенного Королевства в отношении России. Она заявила, что рестрикции будут введены уже 15 марта, передает «Газета.ру».

Трасс напомнила, что нижняя палата парламента уже высказалась в поддержку нового законопроекта, который даст возможность оперативно вводить санкционные меры следом для США и ЕС, а также упростить процедуру недвижимости и имущества, приобретенных на территории Великобритании.

По ее словам, до 14 марта законопроект может быть принят парламентом и утвержден королевой. Если это произойдет, то санкции последуют уже на следующий день, то есть 15 марта. При этом новые ограничения затронут «сотни людей», заявила Трасс.

Напомним, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений между Лондоном и Москвой «по модели 2014 года» не представляется возможной.