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Китай не принимает никаких обвинений в свой адрес относительно позиции на Украине. Кроме того, он не намерен допускать какого-либо давления со стороны Запада, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя переговоры между главой республики Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

«Китай продолжит объективным и справедливым образом выносить независимые суждения, основанные на сущности вопроса», – заявил министр.

Он также отметил, что Си Цзиньпин четко изложил позицию страны по украинскому вопросу. Он отметил, что Китай во все времена выступал исключительно за мир и сейчас его точка зрения не изменилась.

«Мы всегда выступали за защиту мира и противостояние войне. Это не только коренится в историко-культурных традициях Китая, но и является последовательной внешней политикой КНР», – подытожил Ван И.

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