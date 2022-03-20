Китай не принимает никаких обвинений в свой адрес относительно позиции на Украине. Кроме того, он не намерен допускать какого-либо давления со стороны Запада, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя переговоры между главой республики Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

«Китай продолжит объективным и справедливым образом выносить независимые суждения, основанные на сущности вопроса», – заявил министр.

Он также отметил, что Си Цзиньпин четко изложил позицию страны по украинскому вопросу. Он отметил, что Китай во все времена выступал исключительно за мир и сейчас его точка зрения не изменилась.