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Эйваз Умеров, возглавляющий национально-культурную автономию крымских татар, объявил денежное вознаграждение за поимку организаторов продовольственной, транспортной, энергетической и водной блокад полуострова. Он отметил, что награду получат военнослужащие ВС РФ, которые доставят этих преступников в Крым, передает РИА Новости.

Умеров пояснил, что первыми должны обязательно понести наказание Ленуар Ислямова и Мустафа Джемилев, которые посягнули на достоинство и честь татарского народа. Традиционно за подобные деяния приговаривали к публичной порке и вечному изгнанию. После такого наказания судьбу преступников будут решать российские правоохранительные органы.

Еще один организатор блокад Рефат Чубаров крымских татар не интересует, так как является всего лишь провокатором и болтуном, не способным отвечать за свои слова. Для него будет достаточным наказанием срок в российской тюрьме.

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